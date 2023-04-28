Новый массированный удар РФ по Украине привел к гибели как минимум семи человек

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Ракетный удар ранним утром привел к жертвам в Днепре и многочисленным раненым в Умани. Президент Зеленский сообщил о семи погибших

Российская армия в ночь на пятницу нанесла массированный ракетный удар по ряду украинских городов. В Умани Черкасской области после попадания снаряда в многоэтажку погибли по меньшей мере 7 человек, последние данные привёл президент Владимир Зеленский.

По словам главы МВД Украины, 17 человек получили ранения.

Ранее в администрации региона сообщили о двух попаданиях крылатых ракет: в жилой дом и складские здания. На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.

В результате удара по Днепру погибли женщина и 3-летний ребенок. По данным областной администрации, ещё три человека пострадали.

Кроме того, под массированный ракетный удар 28 апреля попал Киев. В небе над украинской столицей было уничтожено 11 снарядов, сообщили в столичной администрации.

"По уточняемой информации, обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА (тип дронов устанавливается)", — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В результате падения обломков в Оболонском районе столицы повреждены местная линия электросетей и автотрасса.