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Ирак

Убит лидер ИГИЛ

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 Кнарик Хачатрян
Знамя террористической группировки "Исламское государство"
Знамя террористической группировки "Исламское государство"   -   Авторское право  AP/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Лидер террористической группировки "Исламское государство" убит в бою. Об этом сообщили представители джихадистской организации, захватившей в середине прошлого десятилетия большую часть Ирака и Сирии.

Обстоятельства гибели боевика не уточняются. О нём мало что известно: он называл себя Абу Хасан аль-Хашими аль-Курачи, был иракцем и ему было 42 года.

Организация объявила и о назначении нового так называемого "халифа мусульман". О нём также мало что сообщается, кроме того, что его зовут Абу аль-Хусейн аль-Курачи. Считается, что имя Аль-Курачи относится к племени пророка Мухаммеда, потомком которого должен быть самопровозглашённый "халиф".