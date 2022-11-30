Убит лидер ИГИЛ

Лидер террористической группировки "Исламское государство" убит в бою. Об этом сообщили представители джихадистской организации, захватившей в середине прошлого десятилетия большую часть Ирака и Сирии.

Обстоятельства гибели боевика не уточняются. О нём мало что известно: он называл себя Абу Хасан аль-Хашими аль-Курачи, был иракцем и ему было 42 года.

Организация объявила и о назначении нового так называемого "халифа мусульман". О нём также мало что сообщается, кроме того, что его зовут Абу аль-Хусейн аль-Курачи. Считается, что имя Аль-Курачи относится к племени пророка Мухаммеда, потомком которого должен быть самопровозглашённый "халиф".