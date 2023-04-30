17-я протестная суббота в Израиле: "Социалистический интернационал" солидарен с демонстрантами

В Израиле состоялись около 150 митингов противников судебной реформы. Испанский премьер-министр выступил с видеообращением к демонстрантам.

Тысячи израильтян вновь вышли на улицы Тель-Авива, Хайфы, Иерусалима и других городов, чтобы выразить своё недовольство в связи с намерениями правительства Биньямина Нетаньяху провести судебную реформу. Новая – 17-я по счёту – акция протеста состоялась за два дня до открытия парламентской сессии.

На плакатах демонстрантов можно было, в частности, видеть надписи "Мы следим за вами" и "История наблюдает за вами".

Полиция не приводит официальных данных о количестве участников протестов.

Вот что говорит один из участников протестной субботы: "Каждую неделю мы проводим демонстрации и требуем, чтобы правительство не сворачивало с демократического пути. Без демократии у нас не будет системы здравоохранения, не будет правосудия, вся сионистская мечта потерпит крах. Я здесь и буду выходить каждую неделю, пока правительство не падёт".

Протестующих неожиданно поддержал испанский премьер и лидер т.н. "Социалистического интернационала" Педро Санчес. В видео, которое левый политик выложил в Твиттере, говорится, что "свободу, равенство, правосудие и демократию нельзя принимать как должное". Санчес заверил "израильских друзей" в солидарности в их "борьбе за демократию".

В ответ на это глава МИД еврейского государства Эли Коэн написал, что "ни одна иностранная организация не будет решать за общественность Израиля".

По мнению правительства Израиля, законопроект призван "восстановить баланс" между ветвями власти, передав часть полномочий Верховного суда, который кабмин считает "политизированным", парламентскому большинству.

В минувший четверг от 150 000 и 200 000 сторонников судебной реформы провели акцию у здания Кнессета.