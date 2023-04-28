Израиль: "Демонстрация миллиона" собрала около 200 тысяч человек

Euronews

У здания Кнессета прошла крупнейшая за последние годы манифестация правого лагеря в поддержку резонансной судебной реформы.

В Израиле после долгого перерыва манифестацию провели сторонники судебной реформы. "Демонстрация миллиона" — самая крупная акция правого лагеря за последние годы — собрала у здания Кнессета около 200 тысяч человек.

Члены правительства, выступавшие на манифестации, заявили о необходимости исправить сломанную систему правосудия, чтобы сделать ее более независимой от мелких влиятельных групп.

Этот митинг был организован после того, как правительство заявило, что примет инициативу, отложенную после массовых протестов. Оппозиция назвала проправительственное мероприятие "глубоким позором" и объявила о проведении в субботу еще одного крупного митинга против реформы.