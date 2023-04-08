EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Израиль

Израиль: антиправительственные протесты продолжились, несмотря на угрозу терактов

Access to the comments Комментарии
Параллельно с акциями протеста в Тель-Авиве проходили церемонии в память о погибших в ходе пятничных терактов.
Параллельно с акциями протеста в Тель-Авиве проходили церемонии в память о погибших в ходе пятничных терактов.   -  Авторское право  AP Photo/Ariel Schalit
 Alexander Kazakevich

В Израиле после пятничных терактов и серии ракетных ударов возобновились протестыпротив судебной реформы и правительства Биньямина Нетаньяху. 

Как сообщает издание The Times of Israel, организаторы митинга в Тель-Авиве объявили, что по требованию полиции отменяется шествие, которое было запланировано после основной субботней манифестации на улице Каплан.

Стражи правопорядка также призвали демонстрантов не блокировать улицы и не мешать проезду машин экстренных служб. 

Параллельно с протестами в стране проходили траурные акции: в ходе пятничных атак погибли 3 человека, в том числе 36-летний итальянский турист. Посол Италии и глава МИД Израиля посетили больницу Ихилов, куда были доставлены пострадавшие. 

Нынешнему витку насилия предшествовал рейд, который израильская полиция провела на Храмовой горе в Иерусалиме во время Рамадана, обернувшийся столкновениями с десятками палестинцев.

Ситуация с безопасностью в период религиозных праздников осложняется внутриполитическими проблемами и протестами с участием сотен тысяч человек, которые продолжаются уже три с половиной месяца.

Также по теме

Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервистов

Эскалация насилия на Ближнем Востоке в период праздников

Израиль в ответ на ракетные атаки нанёс удары по целям в Южном Ливане