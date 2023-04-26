Многотысячные протесты накануне Дня независимости Израиля

Euronews

В честь Дня независимости Израиля* улицы Тель-Авива заполнились протестующими против судебной реформы правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Перед началом акции организаторы распространили заявление: "Государство Израиль празднует свое 75-летие в условиях невиданной атаки на демократию, раздирающей израильское общество на части. Миллионы израильтян, любящих страну, противостоят нападению, и не готовы отказаться даже от малой толики демократии и равенства".

Реформа, рассмотрение которой заморожено до лета, отбирает полномочия у Верховного суда и дает больше власти правительству при назначения судей, что, по мнению противников, ослабляет борьбу с коррупцией.

В то же время в Иерусалиме Биньямин Нетаньяху принял участие в церемонии празднования Дня независимости и призвал израильтян к единству, что, учитывая протесты, кажется труднодостижимым.

Израиль также сталкивается со всплеском насилия в отношениях с палестинцами, самым высоким со времен второй интифады.

*День независимости Израиля в этом году празднуется с вечера 25 по вечер 26 апреля.