Дин Лижэнь стал первым в истории чемпионом мира по шахматам из Китая, победив Яна Непомнящего в четвертой партии тай-брейка.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл матч за звание чемпиона мира китайцу Дин Лижэню. На тай-брейке, в четвертой партии "рапида" Дин черными обыграл Непомнящего после грубой ошибки российского гроссмейстера на 48-м ходу и победил 2.5 на 1.5.

Основная часть матча, 14 партий с классическим контролем времени завершились вничью - 7:7.

Дин стал первым в истории чемпионом мира по шахматам из Китая. Непомнящий второй раз участвовал в матча за шахматную корону и второй раз проиграл. Его прошлый соперник, норвежец Магнус Карлсен от защиты титула отказался.

"У меня были все шансы на победу, - сказал Непомнящий после окончания матча. - Возможно, должен был все закончить в основное время матча. Тай-брейк - это отчасти лотерея после такого тяжелого матча. Возможно, мой оппонент лучше воспользовался моментами, вот и все... Я не мог представить, что позицию в четвертой партии тай-брейка можно проиграть, - продолжил российский гроссмейстер. - Но оказалось, что после зевка с4 можно".

"Чувствую облегчение. Был очень эмоциональный момент, я не мог контролировать чувства. Знаю себя – сейчас точно буду плакать", - прокомментировал свою победу Дин.