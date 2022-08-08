Дань профессионализму или политическое решение? Аркадий Дворкович, в прошлом вице-премьер российского правительства и помощник президента РФ, переизбран на пост главы Международной шахматной федерации.

В воскресенье, на съезде организации в индийском Ченнаи, кандидатуру действующего главы поддержали 157 из 179 национальных шахматных федераций, сообщил председатель избирательной комиссии ФИДЕ Роберто Ривелло.

Спасибо, спасибо большое от имени нашей команды. Для меня было большой честью и привилегией работать на благо федерации как одна команда, одна семья Аркадий Дворкович переизбранный президент Международной шахматной федерации

Конкурентом россиянина был украинский гроссмейстер Андрей Боришполец, который получил всего 16 голосов: 5 делегаций воздержались, один голос был признан недействительным.

В ответном слове украинский кандидат выразил протест против того, что российский чиновник продолжит возглавлять федерацию:

Вы, Аркадий, несёте ответственность за то, что сейчас происходит в Украине.

Вы несете ответственность за укрепление российского правительства и российской военной машины. Как мы, шахматный мир, можем это позволить? Андрей Баришполец кандидат на пост главы ФИДЕ

В Кремле переизбрание Дворковича во главе Международной шахматной федерации назвали "очень хорошей новостью и очень значимой победой". "Это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель FIDE подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ и глава попечительского совета Федерации шахмат России.

Наблюдатели напоминают, что в марте высокопоставленный российский чиновник подверг критике российское вторжение в Украину, заявив в интервью американскому новостному сайту Mother Jones, что "его мысли - с украинскими мирными жителями".

Федерация под руководством Дворковича приняла решение об отстранении сборных России и Беларуси от международных соревнований под эгидой организации. Это было сделано на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета. При этом российские и белорусские шахматисты могут выступать в личных турнирах под флагом FIDE.

Аркадий Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. На посту президента организации он сменил россиянина Кирсана Илюмжинова, который руководил организацией с 1995 года.