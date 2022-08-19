Усик против Джошуа: матч-реванш - АНОНС и ФОТО

Всё готово к схватке сильнейшего боксёра планеты в тяжёлом весе украинца Александра Усика и оспаривающего титул, бывшего чемпиона Энтони Джошуа. Боксёры уже встретились с прессой для интервью перед боем в саудовском городе Джедда, где в субботу, 20 августа, проходит поединок.

Организаторы уже окрестили матч Усик-Джошуа 2 Rage on the Red Sea ("Ярость на Красном море"). На кону поединка — титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO (первая защита для Усика в тяжелом весе), а также вакантный титул чемпиона мира по версии авторитетного журнала The Ring.

Усик против Джошуа, или "Ярость на красном море" 1 2 Усик против Джошуа: лицом к лицу на стадионе "Сияющий драгоценный камень" (Джедда) Hassan Ammar/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Усик против Джошуа: рукопожатие перед схваткой Hassan Ammar/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Уроженец Крыма Александр Усик в традиционном украинском наряде Hassan Ammar/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Александр Усик перед боем за титул чемпиона мира Hassan Ammar/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Британец Энтони Джошуа второй раз встретится с А.Усиком на ринге Hassan Ammar/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Усик и Джошуа перед боем в саудовской Джедде Hassan Ammar/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Александр Усик родился и вырос в Симферополе, в 2012 году ему было присвоено звание "Почетный житель Симферополя". Усику 35 лет, с 2021 года он является действующим чемпионом мира в тяжёлой весовой категории по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBA (super), Международной боксёрской федерации IBF, Всемирной боксёрской организации WBO и Международной боксёрской организации IBO. Все титулы получены Александром после боя с Энтони Джошуа 25 сентября прошлого года, который состоялся в Англии.

Британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа (32 года) - золотой призёр Олимпийских игр в Лондоне (2012) и победитель многих серьёзных схваток за титулы: из 26 матчей у него в активе 24 победы (22 нокаутом). Последний бой был как раз с Усиком в сентябре 2021 года на стадионе Тоттенем в Лондоне. Тогда Джошуа лишился чемпионского титула по версиям четырёх важнейших организаций профессионального бокса. В Джедду Джошуа приехал очевидно, чтобы взять реванш.

Букмекеры считают явным фаворитом Усика (ставки на него принимаются в пропорции +0.5, ставка в 100 долларов при победе даст лишь +53), в то время как шансы на победу у Джошуа оцениваются не столь высоко, а потому при такой же ставке и победе британца выигрыш составит более +160.