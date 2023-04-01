"Пока жив": папа римский выписан из больницы

"Пока жив": папа римский выписан из больницыКомментарии
Папа римский Франциск выписан из больницы после трехдневной госпитализации по поводу вирусного бронхита.
Как сообщила служба печати Святого престола, прежде чем покинуть медучреждение, понтифик поприветствовал медиков, которые были с ним в эти дни.
86-летний Франциск был доставлен в больницу из-за затруднений с дыханием - у него было подозрение на проблемы с сердцем. Проведенные анализы и исследования не выявили серьезных заболеваний. Врачи провели лечение антибиотиками.
На вопрос о том, как он себя чувствует сейчас, понтифик ответил: "Пока жив".
Франциск также сказал, что не испугался, когда плохо себя почувствовал. Накануне выписки в пятницу он посетил детское отделение больницы, где крестил новорожденного.
Недомогание главы Римско-католической церкви привело к новым публикациям в местных СМИ о возможности его отречения от престола. В последних интервью Франциск не исключал такого пути, который открыл его предшественник Бенедикт XVI, однако при этом подчеркнул, что у него таких планов нет.