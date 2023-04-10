Папа римский призвал молиться за мир во всём мире

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Папа Римский Франциск в Пасхальный понедельник вновь призвал верующих планеты молиться за мир во всём мире.

Среди прочего, понтифик напомнил о годовщине Соглашения Страстной пятницы, которое 25 лет назад положило конец насилию в Северной Ирландии.

Франциск, папа римский:

«Я молю Бога мира, дабы то, что было достигнуто в этом историческом переходе, было закреплено на благо всех мужчин и женщин острова Ирландия. Будем усердно призывать дар мира для всего мира, особенно для возлюбленной и многострадальной Украины».

Накануне, в воскресенье, глава Римской католической церкви призвал «помочь украинскому народу» и «пролить пасхальный свет» на россиян, а также выразил серьёзную обеспокоенность новыми вспышками насилия на Ближнем Востоке, где в эти дн также отмечается иудейский Песах и мусульманский Рамадан.