Атака дронов: в Севастополе загорелось нефтехранилище

По предварительным данным, четыре цистерны с дизельным топливом вспыхнули после того, как рано утром в объект врезались 2 беспилотника.

В аннексированном Севастополе из-за атаки беспилотников горит нефтебаза. По словам назначенного Москвой губернатора Михаила Развожаева, пожар затронул четыре резервуара с топливом.

Как утверждает чиновник, пострадавших нет. На месте работают 18 пожарных расчётов, потушить возгорание, площадь которого составляет около 1000 квадратных метров, планируется к вечеру.

По предварительным данным, причиной пожара стало попадание двух дронов. Как сообщают местные СМИ, перед этим в городе был слышен сильный взрыв. Украинские власти пока не комментируют случившееся.

ТАСС пишет, что администрация не планирует эвакуировать жителей района, "будут сделаны замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе".

По заявлениям российских официальных лиц, "параллельно с атакой" в Казачьей бухте ПВО сбила беспилотник в небе над полуостровом Крым.

С начала полномасштабного вторжения в Украину БПЛА неоднократно атаковали объекты в оккупированных украинских регионах, а также приграничных областях России.