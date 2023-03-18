Путин приехал в Крым в годовщину аннексии

Владимир Путин прибыл в Севастополь в девятую годовщину аннексии украинского полуострова.

По сообщению российских государственных СМИ, глава Кремля лично принял участие в открытии школы искусств и детского центра на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Позже информация об этом появилась на сайте Кремля.

Днём ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента по подозрении в депортации украинских детей.

Назначенный Москвой губернатор Севастополя написал в своём телеграм-канале, что визит главы Кремля не был запланированным, ожидалось, что Путин выступит "по видеосвязи".

В последний раз президент РФ приезжал в Крым в ноябре 2021 года, если не считать проезд по Керченскому мосту в конце прошлого года – через несколько месяцев после подрыва инфраструктурного объекта.

Детский марш в Ялте, 17 марта 2023 года. AP Photo

Акции, приуроченные к годовщине официального объявления об аннексии Крыма, в том числе с участием детей, накануне прошли в разных городах Крыма.