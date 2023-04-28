ПАСЕ признала перемещение украинских детей в Россию геноцидом

Euronews

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию. В этом документе впервые упоминается термин "геноцид" в отношении действий России

Парламентская Ассамблея Совета Европы считает перемещение украинских детей в Россию признаком геноцида.

В принятой резолюции отмечается, что Москва начала незаконную депортацию из детских домов и учреждений опеки еще до 24 февраля.

Ранее независимая международная комиссия под эгидой ООН по расследованию событий в Украине не смогла собрать доказательства геноцида украинцев после полномасштабного российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что этот документ поможет привлечь Россию к ответственности.

Это первое признание подобного факта на уровне столь высокой международной организации, объединяющей государства нашего континента. На практике это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая главу террористического государства, к ответственности за геноцид и геноцидную политику в отношении Украины Владимир Зеленский президент Украины

Украинские власти обвиняют Россию в депортации более 19 000 детей с оккупированных территорий.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в принудительном перемещении детей, что является военным преступлением. Москва утверждает, что не депортирует людей, а эвакуирует их в более безопасные места.