Ракетный обстрел Умани: число жертв растёт

euronews

В результате ракетного обстрела города Умани в центральной Украине погибли по меньшей мере 16 человек, среди них трое детей. От разрыва ракет пострадали не менее 10 многоэтажных домов. Идут спасательные работы.

Российская армия в ночь на пятницу нанесла массированный ракетный удар по ряду украинских городов. В Умани Черкасской области после попадания снаряда в многоэтажку погибли по меньшей мере 16 человек, среди них - трое детей. О жертвах в "Твиттере" сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, уточненные данные привёл глава Черкасской областной администрации.

О последствиях атаки рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко:

"В этой секции здания, по предварительным данным, проживало 109 человек. Из 46 квартир 27 были полностью разрушены. (...) Мы проводим обход жителей района от двери к двери. Повреждено около 10 многоэтажек. Мы должны зайти в каждую квартиру, чтобы убедиться, что там нет погибших или раненых".

Местные жители провели эту ночь в панике.

"В 4:30 мы услышали взрыв, спустились и увидели, что машина вообще не может ехать, она повреждена. После этого мы решили объехать, потом вернулись. Было два очень сильных взрыва, все начало гореть, машины горели".

В результате российского удара по Днепру погибли молодая женщина и 2-летний ребенок. По данным областной администрации, ещё три человека получили ранения.

Под ракетный удар 28 апреля попал также Киев. "По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 беспилотника", – говорится в сообщении столичной администрации.

В пятницу украинский город Буча недалеко от Киева, печально известный масоовым убийством жителей в первые недели российского вторжения в Украину, посетил президент Чехии Петр Павел. Он находится в Украине с визитом вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Под впечатлением от масштаба увиденных разрушений Павел отметил, что удивляться тут нечему, ведь "Россия в последние годы демонстрирует большую склонность к варварству".