Последствия ракетного обстрела Константиновки

Так выглядит центральный район украинского города Константиновка в Донецкой области после российского обстрела в воскресенье. По данным местной полиции, две ракеты С-300 упали во двор частного дома. Владелец дома погиб на месте.

В общей сложности жертвами удара стали 6 местных жителей, еще 11 человек получили ранения. Они были доставлены в местную больницу.

Массированный обстрел города произошел в воскресенье около 10 часов утра. Были повреждены 11 частных домов, 15 многоэтажек, детский сад, три автомобиля и газопровод. В многоэтажных домах выбиты окна - с первого до последнего этажа, в соседних частных - разбиты крыши.

Константиновка находится в 27 километрах от Бахмута, где продолжаются тяжелые бои.