Ракетный удар РФ по жилому дому в Запорожье

Жертвами российского ночного удара ракетой С-300 по пятиэтажному жилому дому в Запорожье стали три человека. Здание почти полностью разрушено, обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома. Из-под завалов спасены шесть раненых. Десятки местных жителей были эвакуированы.

"Люди спали у себя дома, но для террористов жилые дома — это тоже "военные цели", — заявил глава ОП Андрей Ермак.

По словам президента Владимира Зеленского, цель России — ежедневный террор против населения Украины.