Расследование: кто несет ответственность за вывоз детей из Украины в РФ и "лагеря перевоспитания"

Мария Львова-Белова стала лицом схемы Кремля по депортации тысяч украинских детей в Россию. Москва представляет это как гуманитарную миссию, а Международный уголовный суд называет потенциальным военным преступлением.
О так называемых "лагерях перевоспитания", транспортных маршрутах и депортации детей известно из открытых источников, в том числе из многочисленных телеграм-каналов.
"Очень важно понимать, что этим управляют люди из российского правительства", - говорит директор украинской консалтинговой компании Molfar Артём Старосек, которая занималась расследованием действий Львовой-Беловой.
Сеть работает по нисходящей иерархии.
По словам Каролины Херд из Института изучения войны, приказы поступают от Путина через Львову-Белову и руководителей оккупированных территорий. Местные госслужащие, работники больниц, журналисты, сотрудники университетов и военнослужащие фигурируют в отчетах и рассказах из первых рук. Эти и другие участники схемы организуют транспортную логистику, заполняют документы и выдают паспорта.
"Она рассказывает о предсказании из детства"
Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка в 2021 году.
"Это означает, что она назначена Кремлем, назначена Путиным", - подчеркивает Херд.
Львова-Белова родилась в Пензе в 1984 году. В начале 2000-х годов работала преподавателем по классу гитары в детских музыкальных школах. По словам Татьяны Федосюк из Международного центра обороны и безопасности, Львова-Белова с ранних лет была настроена на создание большой религиозной семьи.
"Она рассказывает о предсказании из детства, в котором говорится, что она станет женой священника", - напоминает Федосюк.
Львова-Белова вышла замуж за Павла Когельмана, священника Русской православной церкви. У них по меньшей мере десять детей, как биологических, так и усыновленных, включая подростка из Мариуполя, которого они взяли под опеку этим летом, и еще как минимум десять на воспитание.
"За последние несколько лет наметилась тенденция выбирать на эту должность молодых женщин с детьми, - говорит Херд. - Ее предшественница Анна Кузнецова родом из того же региона и относится к той же возрастной группе".
Львова-Белова вместе с Кузнецовой основали организацию "Благовест", занимающуюся поддержкой детей-сирот. Она создала несколько учреждений для сирот и инвалидов, в том числе НКО "Квартал Луи", которая помогает выпускникам детских домов устроить свою жизнь. По словам Федосюк, хотя инициативы хороши в теории и, возможно, действительно принесли пользу людям, в репортажах не раз всплывала тема коррупции.
"Как она сама рассказывает, ей не нужны деньги... Муж успешный ИТ-специалист, заботился о семье, - рассказывает Федосюк. - Но в какую бы дверь она ни стучалась, все, конечно, предоставляли ей средства".
"Она сотрудничает с главами оккупированных регионов"
По словам Херд, роль Львовой-Беловой отчасти заключается во внутренней работе: она занимается социальной поддержкой российских сирот и матерей-одиночек. На международном уровне она часто говорит об "эвакуации детей из Украины", представляя ее как гуманитарную миссию. Некоторых детей отделяют от семей в фильтрационных лагерях, других массово вывозят из специализированных учреждений. Иногда к этому привлекаются медицинские и университетские работники.
"В Украине она встречалась и тесно сотрудничала с четырьмя главами оккупированных регионов, консультируя их и определяя, каких детей необходимо вывезти в Россию", - рассказывает Херд.
По словам Херд, глава Чечни Рамзан Кадыров руководит программой для подростков по военно-патриотическому воспитанию в рамках этого проекта.
"Их учат обращаться с огнестрельным оружием, рассказывают об истории России, подвергают активному социальному программированию", - говорит Херд.
Других детей отправляют в "лагеря перевоспитания".
На оккупированных территориях украинские школьные программы заменены на российские.
В докладе Йельского университета и программы Госдепартамента США Conflict Observatory уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова названа одной из участниц программ "лагерей перевоспитания". Министр просвещения РФ Сергей Кравцов контролирует учебные программы на оккупированных территориях.
"Военные несут определенную ответственность"
"Местные уполномоченные по правам ребенка, отделы образования, отделы здравоохранения и военные чиновники на оккупированных территориях участвуют в работе фильтрационных лагерей и организации транспортных маршрутов", - поясняет Федосюк.
Существуют различные способы депортации детей в Россию, в частности при участии военных.
"Львова-Белова самостоятельно организовывала перевозку детей. Нам также известно, что дети прибывали в Крым на поездах, - говорит Херд. - По нашим оценкам, военные в какой-то степени ответственны за перевозку детей, в частности за охрану".
В Molfar предполагают, что бывший глава профсоюза водителей автобусов Донбасса Василий Васин, может быть главным руководителем перевозок из Донецка.
"Тысячи людей должны быть привлечены к ответственности"
Сотрудники Molfar полагают, что детей удерживают в Республиканской клинической туберкулезной больнице, Новоазовской больнице и других учреждениях.
"В этом замешаны даже медики: российские врачи подписывают бумаги, что необходимо лечение, после чего детей "эвакуируют", - рассказывает Федосюк.
Molfar сообщает, что из Мариуполя в Донецк 20 детей лично перевезла корреспондент Russia Today Юлия Мартовалиева.
"Российский Красный крест" указан как партнер акции "Детям - в руки", возглавляемой Львовой-Беловой. Среди других партнеров называются фонды "Гольфстрим", "География добра" и организация "ЛизаАлерт".
"В этом участвует много людей, - говорит Федосюк. - Есть те, кто занимается оформлением документов, выдачей паспортов, транспортной логистикой... Тысячи людей, которые должны быть в той или иной степени привлечены к ответственности".
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