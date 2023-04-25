Расследование: кто несет ответственность за вывоз детей из Украины в РФ и "лагеря перевоспитания"

Мария Львова-Белова стала лицом схемы Кремля по депортации тысяч украинских детей в Россию. Москва представляет это как гуманитарную миссию, а Международный уголовный суд называет потенциальным военным преступлением.

О так называемых "лагерях перевоспитания", транспортных маршрутах и депортации детей известно из открытых источников, в том числе из многочисленных телеграм-каналов.

"Очень важно понимать, что этим управляют люди из российского правительства", - говорит директор украинской консалтинговой компании Molfar Артём Старосек, которая занималась расследованием действий Львовой-Беловой.

Сеть работает по нисходящей иерархии.

По словам Каролины Херд из Института изучения войны, приказы поступают от Путина через Львову-Белову и руководителей оккупированных территорий. Местные госслужащие, работники больниц, журналисты, сотрудники университетов и военнослужащие фигурируют в отчетах и рассказах из первых рук. Эти и другие участники схемы организуют транспортную логистику, заполняют документы и выдают паспорта.

"Она рассказывает о предсказании из детства"

Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка в 2021 году.

"Это означает, что она назначена Кремлем, назначена Путиным", - подчеркивает Херд.

Львова-Белова родилась в Пензе в 1984 году. В начале 2000-х годов работала преподавателем по классу гитары в детских музыкальных школах. По словам Татьяны Федосюк из Международного центра обороны и безопасности, Львова-Белова с ранних лет была настроена на создание большой религиозной семьи.

"Она рассказывает о предсказании из детства, в котором говорится, что она станет женой священника", - напоминает Федосюк.

Львова-Белова вышла замуж за Павла Когельмана, священника Русской православной церкви. У них по меньшей мере десять детей, как биологических, так и усыновленных, включая подростка из Мариуполя, которого они взяли под опеку этим летом, и еще как минимум десять на воспитание.

"За последние несколько лет наметилась тенденция выбирать на эту должность молодых женщин с детьми, - говорит Херд. - Ее предшественница Анна Кузнецова родом из того же региона и относится к той же возрастной группе".

Львова-Белова вместе с Кузнецовой основали организацию "Благовест", занимающуюся поддержкой детей-сирот. Она создала несколько учреждений для сирот и инвалидов, в том числе НКО "Квартал Луи", которая помогает выпускникам детских домов устроить свою жизнь. По словам Федосюк, хотя инициативы хороши в теории и, возможно, действительно принесли пользу людям, в репортажах не раз всплывала тема коррупции.

"Как она сама рассказывает, ей не нужны деньги... Муж успешный ИТ-специалист, заботился о семье, - рассказывает Федосюк. - Но в какую бы дверь она ни стучалась, все, конечно, предоставляли ей средства".

Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 31 мая 2019 года. AP/Mikhail Klimentyev/Sputnik

"Она сотрудничает с главами оккупированных регионов"

По словам Херд, роль Львовой-Беловой отчасти заключается во внутренней работе: она занимается социальной поддержкой российских сирот и матерей-одиночек. На международном уровне она часто говорит об "эвакуации детей из Украины", представляя ее как гуманитарную миссию. Некоторых детей отделяют от семей в фильтрационных лагерях, других массово вывозят из специализированных учреждений. Иногда к этому привлекаются медицинские и университетские работники.

"В Украине она встречалась и тесно сотрудничала с четырьмя главами оккупированных регионов, консультируя их и определяя, каких детей необходимо вывезти в Россию", - рассказывает Херд.

По словам Херд, глава Чечни Рамзан Кадыров руководит программой для подростков по военно-патриотическому воспитанию в рамках этого проекта.

"Их учат обращаться с огнестрельным оружием, рассказывают об истории России, подвергают активному социальному программированию", - говорит Херд.

Других детей отправляют в "лагеря перевоспитания".

На оккупированных территориях украинские школьные программы заменены на российские.

В докладе Йельского университета и программы Госдепартамента США Conflict Observatory уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова названа одной из участниц программ "лагерей перевоспитания". Министр просвещения РФ Сергей Кравцов контролирует учебные программы на оккупированных территориях.

Не менее тысячи детей были вывезены из школ и детских домов в Херсонской области во время российской оккупации. AP Photo

"Военные несут определенную ответственность"

"Местные уполномоченные по правам ребенка, отделы образования, отделы здравоохранения и военные чиновники на оккупированных территориях участвуют в работе фильтрационных лагерей и организации транспортных маршрутов", - поясняет Федосюк.

Существуют различные способы депортации детей в Россию, в частности при участии военных.

"Львова-Белова самостоятельно организовывала перевозку детей. Нам также известно, что дети прибывали в Крым на поездах, - говорит Херд. - По нашим оценкам, военные в какой-то степени ответственны за перевозку детей, в частности за охрану".

В Molfar предполагают, что бывший глава профсоюза водителей автобусов Донбасса Василий Васин, может быть главным руководителем перевозок из Донецка.

"Тысячи людей должны быть привлечены к ответственности"

Сотрудники Molfar полагают, что детей удерживают в Республиканской клинической туберкулезной больнице, Новоазовской больнице и других учреждениях.

"В этом замешаны даже медики: российские врачи подписывают бумаги, что необходимо лечение, после чего детей "эвакуируют", - рассказывает Федосюк.

Molfar сообщает, что из Мариуполя в Донецк 20 детей лично перевезла корреспондент Russia Today Юлия Мартовалиева.

"Российский Красный крест" указан как партнер акции "Детям - в руки", возглавляемой Львовой-Беловой. Среди других партнеров называются фонды "Гольфстрим", "География добра" и организация "ЛизаАлерт".

"В этом участвует много людей, - говорит Федосюк. - Есть те, кто занимается оформлением документов, выдачей паспортов, транспортной логистикой... Тысячи людей, которые должны быть в той или иной степени привлечены к ответственности".