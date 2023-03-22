Договор между Сербией и Косово пока только в устной форме

Даже после встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Албина Курти в Охриде с европейскими посредниками многое в отношениях двух сторон осталось неясным и противоречивым. Фактически, сделка держится на джентльменском соглашении, поскольку сербская сторона документ не подписала.

Мирослав Лайчак, представитель ЕС по делам Сербии и Косово:

"Для ЕС как посредника в переговорах было бы предпочтительно, чтобы документ был подписан. Это мы и рекомендовали сторонам. Однако президент Вучич ясно дал понять, что он не в состоянии подписать этот документ. Он ссылался на конституционные ограничения. Мы со своей стороны предложили, как можно было бы обойти этот вопрос, но предложения были отклонены".

По мнению экспертов международного права (и статьи 3 Венской конвенции о договорном праве) устные соглашения могут быть действительными и обязательными. Президент Сербии Александр Вучич разъясняет свою позицию:

"Для Сербии, когда я ставлю где-то свою подпись или печать, или устно подтверждаю согласие, документ становится юридически обязательным. Никто другой не может создать юридические последствия для Сербии, кроме ее президента и, в некоторых случаях, премьер-министра или министра иностранных дел".

Дипломатическая лексика часто становится предметом толкования с той или иной стороны. Косовские албанцы в Приштине скептически смотрят на ситуацию:

"Каждое соглашение, которое заключалось в прошлом, было соглашением с гарантом, а у этого нет ни подписанта, ни гаранта. Поэтому я не верю, что здесь что-то можно сделать," - говорит прохожий в Приштине. Другой с ним согласен:

"Я сомневаюсь в успехе, поскольку вижу, что это соглашение без подписи. Если от него и есть какой-то эффект, у меня остаются сомнения: ведь без подписи в соглашение ещё смогут внести изменения по сравнению с тем, о чем стороны уже договорились".

Несмотря на умеренный оптимизм переговорщиков ЕС, как и положено дипломатам, нормализация отношений между Косово и Сербией в ближайшем будущем представляется маловероятной. Габриэль Эскобар, американский посредник на переговорах, теперь называет конец 2023 года в качестве нового крайнего срока для урегулирования этого вопроса.