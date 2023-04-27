Самая заминированная страна в мире: будни украинских саперов

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Украинские саперы очищают страну от российских мин. С начала войны они уже обезвредили более 345.000 взрывоопасных объектов.

Для этой группы украинских солдат основная задача - не борьба с врагом. Война закончится, но для них фронт работы обеспечен на годы вперёд. Это специалисты по разминированию, и с начала российского вторжения они уже обезвредили более 345.000 взрывоопасных объектов. Их ежедневная миссия очень опасна, но абсолютно необходима, чтобы гражданское население смогло снова нормально перемещаться и работать в этом месте.

"Здесь тысячи боеприпасов. И каждый по отдельности надо обезвредить, - рассказал старший сапер Александр Дворецкий, - Сегодня мы захороним не менее 70 штук. Здесь всё специально заминировали, чтобы никто не смог жить на этой земле ещё долгие годы".

Это карта, которую Александр использует каждый день, на ней отмечены территории под контролем России, территории, отвоёванные ВСУ, и все потенциально заминированные районы, разбросанные по стране.

Согласно отчету, подготовленному международным аналитическим центром GLOBSEC, примерно на трети территории Украины (или 174 000 км²) шли интенсивные бои. Повсюду в земле остаются десятки тысяч мин, а также тысячи неразорвавшихся снарядов.

По мнению экспертов, сегодня Украина представляет собой самую заминированную территорией в мире, превосходя такие страны, как Афганистан или Сирия. Приэтом война по-прежнему продолжается, и 18% территории страны по-прежнему оккупированы РФ.