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Украина

Мины вместо урожая: украинские фермеры пытаются работать

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Фермеры в Запорожской области везут на тракторе найденный в поле снаряд
Фермеры в Запорожской области везут на тракторе найденный в поле снаряд   -   Авторское право  DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors

Поздняя посевная из-за необходимости разминирования полей, невозможность продать зерно прошлогоднего урожая, вышедшее из строя дорогостоящее оборудование — фермеры на юге Украины сегодня вынуждены решать созданные войной проблемы. 

Российские войска побывали в районе этой фермы в Николаевской области в марте и затем отступили. 

Надя Иванова управляет хозяйством размером 4 тысячи гектар. Она говорит, что в ангарах скопилось две тысячи тонн зерна, но покупателей нет. Стоимость горючего выросла в три раза, водоочистная инфраструктура повреждена. 

"Прежде всего, невозможно продать зерно и нет денег на восстановление разрушенного завода. Во вторых, специалисты, которые обычно занимаются ремонтом, не живут в Николаевской области, а мы находимся рядом с линией фронта, поэтому сюда никто не приезжает", — рассказывает Надя. 

На фермерском хозяйстве работают 76 человек, в мирное время здесь производили 12 тысяч тонн продукции в год, предназначенной для внутреннего рынка, а также для экспорта в страны Европы и Африки и в Китай.

В ООН  заявляют, что война в Украине продолжает разрушать жизни людей, а ее последствия ощущаются во всем мире. Продовольственный, топливный и финансовый кризис угрожает ввергнуть миллионы жителей планеты в нищету. 

"Ожидается, что число людей, страдающих от острого дефицита продовольствия, вырастет к концу года с 276 до 323 млн", — сообщила  верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По данным министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в стране засеяно 75% прошлогодних площадей. Свыше 23 миллионов тонн зерновых и масличных культур находится в украинских портах, т.к. морские пути заблокированы минами и военными кораблями .