Одесса: мины на пляже

В Украине активизировались боевые действия на Южном фронте. Пляжи Одессы стали опасной зоной отдыха. Украинская армия пошла на их минирование, чтобы защитить город от российского десанта.

Многие пляжи, обычно заполненные туристами, стали недоступны, но другие открыты, и некоторые одесситы, несмотря на риск приходят сюда.

"Говорят, что заминировано, и везде стоят таблички, особенно там, где песок, что заминировано. Но одесситы - такой народ своеобразный. Там даже есть знаменитый одесский артист, юморист Жванецкий, он говорил, что одесситам всё равно, они хоть раком, хоть боком будут загорать, они будут купаться в Чёрном своём любимом море", - говорит местный житель.

Власти призывают отдыхающих не заходить в море, где могут оказаться российские мины и неразорвавшиеся снаряды. От взрыва в море уже погибли люди. Но таблички "Опасно, мины!" не останавливает ни пловцов, ни рыбаков.

_"Это правда, было (люди погибли от мин во время купания), и это уже второй случай по области. Но сегодня на автодорогах гибнет в сотни раз больше людей, а запрета на автотранспорт нет. И мы не боимся ездить на машинах. От этого никуда не денешься: один из нерпиятных факторов, который встречается, особенно в военное время. (...)_Мины приплывают сюда крайне редко. Вероятность попасть в такую неприятность очень и очень мала".

Некоторые одесситы говорят, что предпочитают плавать с пирса, потому что заминировать его очень сложно. Но есть и другая опасность: за последние сутки в Одесской области упало более десяти ракет.