Всеобщие выборы в Турции: немецкие турки голосуют досрочно

Представители турецкой диаспоры за рубежом голосуют на президентских и парламентских выборах, которые в самой Турции пройдут только в середине мая.

Три миллиона турецких граждан, проживающих за границей, досрочно голосуют на президентских и парламентских выборах. В Германии, где проживает самая представительная турецкая община, избирательные участки открылись в 16 городах.

В Берлине у Генерального консульства Турции выстроилась очередь из желающих принять участие в волеизъявлении.

В самой Турции выборы пройдут 14 мая.

Главным соперником действующего президента Рейджепа Тайипа Эрдогана стал 74-летний председатель Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, его выдвинула коалиция оппозиционных партий "стол шести". По последним опросам, оба кандидата идут вровень.