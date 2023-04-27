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мир

Всеобщие выборы в Турции: немецкие турки голосуют досрочно

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Избиратель с двойным гражданством, Эссен, Германия, 27 апреля 2023 года.
Избиратель с двойным гражданством, Эссен, Германия, 27 апреля 2023 года.   -  Авторское право  Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Alexander Kazakevich

Представители турецкой диаспоры за рубежом голосуют на президентских и парламентских выборах, которые в самой Турции пройдут только в середине мая.

Три миллиона турецких граждан, проживающих за границей, досрочно голосуют на президентских и парламентских выборах. В Германии, где проживает самая представительная турецкая община, избирательные участки открылись в 16 городах.

В Берлине у Генерального консульства Турции выстроилась очередь из желающих принять участие в волеизъявлении. 

В самой Турции выборы пройдут 14 мая. 

Главным соперником действующего президента Рейджепа Тайипа Эрдогана стал 74-летний председатель Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, его выдвинула коалиция оппозиционных партий "стол шести". По последним опросам, оба кандидата идут вровень.

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