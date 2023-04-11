Турция: выборы и выбор курса

Euronews

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально начал президентскую кампанию. Выборы в республике намечены на 14 мая.

Но до того Эрдоган ожидает Владимира Путина. Президент Турции пригласил президента России 27-го апреля приехать на церемонию пуска АЭС «Аккую», построенной с помощью России.

Турецкий лидер старается поддерживать отношения и с Москвой, и с Западом. Так, именно Турция выступила третьей стороной «зерновой сделки».

Предстоящие президентские выборы в Турции западные наблюдатели считают выбором геополитического курса, хотя для граждан республики это не так уж очевидно.

Арда Тунджа, экономист:

«Задача Турции заключается в том, чтобы определиться, где она находится. Если оппозиция победит, Турция встанет на сторону Запада. Но это не значит, что Запад — идеальный мир. У Запада тоже много проблем с точки зрения демократии, с точки зрения политических прав. Когда вы смотрите на ситуацию в Англии, Венгрии, Польше, вы тоже видите не очень приятные картины».

В декабре прошлого года вновь обострились отношения Турции с соседом и союзником по НАТО, Грецией. Дело дошло до угроз — по данным греческих СМИ — нанести ракетный удар по Афинам.

При всём этом Турция остаётся кандидатом на вступление в Евросоюз. По факту процесс заморожен, хотя официально не прекращается. В Брюсселе не скрывают недовольства авторитарным курсом нынешнего руководства страны. Реджеп Эрдоган ещё пять лет назад заявлял, что Турции членство в ЕС не нужно.

Турки, по данным опросов, в большинстве своём не против, но мало кто верит в это.

Арда Тунджа, экономист:

«Люди здесь, в Турции, совершенно забыли об этом. Для многих слоёв общества очевидно, что членство в ЕС — это сон, а не реальность. Я не вижу ни у одной из сторон сильного желания объединяться».

При этом ЕС и Турция активно сотрудничают по крайней мере в вопросах предотвращения миграции. Евросоюз отправляет Анкаре миллиарды евро. Сейчас в Турции осели, по некоторым данным, до 4 миллионов беженцев, главным образом из Сирии. В конце прошло года президент Эрдоган заявлял, что ведёт переговоры об отправке одного миллиона человек домой в Сирию.