Эрдоган обещает - Антакья сомневается

Euronews

Антакья, древняя Антиохия, заплатила самую высокую цену за землетрясение, опустошившее юг Турции всего два месяца тому назад. Большая часть города разрушена, включая исторический центр.

По мере приближения выборов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал восстановить пострадавшие районы к началу следующего года. Это обещание местные жители встретили с большим скептицизмом. Пенсионер Али Чимен, бывший строитель говорит:

"Я не думаю, что всё это можно сделать за год, по крайней мере, здесь. Может быть, где-то ещё, я не знаю. Но здесь, в этих условиях, только расчистка завалов займет не менее года".

Главный инженер Мурат Сырма, руководящий восстановительными роаботами, уточняет, что дан приказ в первую очередь снести наиболее опасные строения.

"Это здания, которые представляют опасность, - показывает он, - которые вот-вот рухнут, которые находятся в аварийном состоянии. Правительство попросило нас разобрать их в первую очередь. Это то, с чем мы сейчас имеем дело. Здания, которые вы видите вокруг нас, сильно повреждены, поэтому они будут разрушены, и мы сейчас именно этим и занимаемся".

Население районов, разрушенных стихий составляет около 13 млн человек. Эрдоган обещает построить более 300 тыс домов за год. Поможет ли ему это обещание остаться у власти?Парламентские и президентские выборы пройдут в Турции 14 мая.