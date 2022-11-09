English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Qatar 365

Катар открывает стадионы для инвалидов

 Euronews
Катар открывает стадионы для инвалидов
Авторское право  euronews

В преддверии чемпионата мира по футболу программа "Катар 365" рассказывает об удовлетворении потребностей болельщиков с ограниченными возможностями и о защите прав неблагополучных детей, для которых в преддверии международного состязания в Катаре провели собственный турнир.

Равный допуск на игру

Одна из заявленных целей чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года - обеспечить всем равные возможности для участия в мероприятии. Организаторы делают акцент на создании на базе стадионов среды, удобной и для людей с ограниченными возможностями.

Ахмед Хабиб, страстный поклонник футбола, с нетерпением ждет открытия чемпионата "Катар-2022". "Думаю, мы все сделали, чтобы этот турнир вошел в историю своей доступной средой, - говорит мужчина, передвигающийся исключительно в инвалидном кресле. - Мы очень долго работали, подключали людей с ограниченными возможностями, установили высочайшие стандарты доступности в точках проведения матчей, одновременно следили за тем, чтобы чемпионат дал толчок улучшению доступней среды по всей стране".

Euronews
На стадионе можно свободно перемещаться на коляске.Euronews

Ахмед Хабиб работает в правительственном комитет, отвечающим за подготовку чемпионата и формирование наследия. В ходе подготовки  власти Катара регулярно привлекали к консультациям людей с ограниченными возможностями.

Среди них была и Ганимех Эль-Тавиль. Женщина занималась проверкой так называемой последней мили, ведущей к стадиону "Эдьюкейшн сити". Она дала рекомендации по изменению указателей, освещения и выделенных маршрутов для людей с ограниченными возможностями.

На службе уязвимых

Доступная среда — это не просто ряд мест для колясочников. Для тех, кто любит футбол, но боится толпы и шума, на стадионе "Эдьюкейшн сити" открыта уникальная сенсорная комната, организованная терапевтом Саной Абу Маджид. За плечами женщины - создание подобных площадок в школе для аутистов.

"Большинство людей с нейроатипичным поведением плохо себя чувствуют в шумной обстановке, их беспокоит свет, им порой некомфортно в толпе. В этом и заключается смысл сенсорных комнат, - поясняет терапевт. - Эта среда предназначена для успокоения и расслабления".

Euronews
Сенсорная комната: футбол без стресса.Euronews

Сабика Шабан, основательница организации Qatar Disability Resource, говорит, что созданный прецедент - привлечение к работе по проектированию пространств инвалидов - будет воспроизводиться и впредь.

"ФИФА уже проделала невероятную работу, чтобы дать людям с ограниченными возможностями право голоса, сделать их более значимыми, - отмечает женщина. - Участие большого количества таких людей на каждом этапе организационного процесса - например, в проектировании стадионов, разработке программ для болельщиков - стало прецедентом. И отныне подобная практика будет регулярной". 

Футбол, таким образом, становится мощным двигателем социальных перемен. Об этом знают в группе Street Child United, помогающей беспризорным несовершеннолетним. Соучредитель и директор организации Джон Роу в канун чемпионата привез в Катар без малого 30 команд детей из неблагополучной среды - для участия в международном турнире для беспризорников.

Майкл Таскер, подросток из Великобритании, говорит, что для него футбол - способ уйти от проблем. "Думаю, что когда в жизни что-то идет не так, это - хороший способ вырваться, - отмечает он. 

Дженифер Мена, футболистка из Колумбии, признается: "Я столько ждала, когда же настанет этот момент, когда мы сможем доказать свои способности, продемонстрировать миру, что и наш голос имеет значение".

Добраться до Катара для многих было непросто, основной проблемой стали сложности с удостоверениями личности. Брук Рид из Фонда Катара, который и проводит чемпионат для детей, рассказывает: "Ребята часто не имеют доступа к тому, что им необходимо для улучшения жизни, идет ли речь об образовании, о праве на удостоверение личности. В группе из Бангладеш, например, у троих не было не доступа к свидетельствам о рождении и, соответственно, паспортам. Правовая структура их страны не предусматривает оформление бумаг для людей, которые живут на улице и не знают своих родителей. Но благодаря усилиям НПО на месте 1,5 миллиона молодых бангладешцев оформили документы".

Euronews
Дети улицы получили всестороннюю поддержку в Катаре.Euronews

Игрой на поле чемпионат для детей не ограничился. В формате, близком к ООН, команды провели конгресс для обсуждения проблем молодых, живущих на улицах. Ребята выяснили, насколько схожи проблемы беспризорников из разных стран.

"Мы убеждены, что ни один ребенок не должен жить и работать на улице. Мы хотим дать всем детям будущее, свободное от страха, насилия, жестокого обращения, - говорит Джон Роу. Он вспоминает как в 2010 году, работая волонтером в ЮАР, познакомился с мальчиком Андиле, который с раннего детства жил на улице. "Мы играли с ним в футбол. После этого Андиле заметил "Когда люди видят меня на улице, они говорят, что я беспризорник, когда они видят, как я играю в футбол, то говорят: "О, мы одинаковы!" И тогда мы поняли, что футбол может помочь изменить отношение общества к таким, как Андиле. Изменив представление о беспризорных детях, мы сможем начать менять отношение к ним", - рассказывает Роу.