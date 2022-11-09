Катар открывает стадионы для инвалидов

В преддверии чемпионата мира по футболу программа "Катар 365" рассказывает об удовлетворении потребностей болельщиков с ограниченными возможностями и о защите прав неблагополучных детей, для которых в преддверии международного состязания в Катаре провели собственный турнир.

Равный допуск на игру

Одна из заявленных целей чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года - обеспечить всем равные возможности для участия в мероприятии. Организаторы делают акцент на создании на базе стадионов среды, удобной и для людей с ограниченными возможностями.

Ахмед Хабиб, страстный поклонник футбола, с нетерпением ждет открытия чемпионата "Катар-2022". "Думаю, мы все сделали, чтобы этот турнир вошел в историю своей доступной средой, - говорит мужчина, передвигающийся исключительно в инвалидном кресле. - Мы очень долго работали, подключали людей с ограниченными возможностями, установили высочайшие стандарты доступности в точках проведения матчей, одновременно следили за тем, чтобы чемпионат дал толчок улучшению доступней среды по всей стране".

На стадионе можно свободно перемещаться на коляске. Euronews

Ахмед Хабиб работает в правительственном комитет, отвечающим за подготовку чемпионата и формирование наследия. В ходе подготовки власти Катара регулярно привлекали к консультациям людей с ограниченными возможностями.

Среди них была и Ганимех Эль-Тавиль. Женщина занималась проверкой так называемой последней мили, ведущей к стадиону "Эдьюкейшн сити". Она дала рекомендации по изменению указателей, освещения и выделенных маршрутов для людей с ограниченными возможностями.

На службе уязвимых

Доступная среда — это не просто ряд мест для колясочников. Для тех, кто любит футбол, но боится толпы и шума, на стадионе "Эдьюкейшн сити" открыта уникальная сенсорная комната, организованная терапевтом Саной Абу Маджид. За плечами женщины - создание подобных площадок в школе для аутистов.

"Большинство людей с нейроатипичным поведением плохо себя чувствуют в шумной обстановке, их беспокоит свет, им порой некомфортно в толпе. В этом и заключается смысл сенсорных комнат, - поясняет терапевт. - Эта среда предназначена для успокоения и расслабления".

Сенсорная комната: футбол без стресса. Euronews

Сабика Шабан, основательница организации Qatar Disability Resource, говорит, что созданный прецедент - привлечение к работе по проектированию пространств инвалидов - будет воспроизводиться и впредь.

"ФИФА уже проделала невероятную работу, чтобы дать людям с ограниченными возможностями право голоса, сделать их более значимыми, - отмечает женщина. - Участие большого количества таких людей на каждом этапе организационного процесса - например, в проектировании стадионов, разработке программ для болельщиков - стало прецедентом. И отныне подобная практика будет регулярной".

Футбол, таким образом, становится мощным двигателем социальных перемен. Об этом знают в группе Street Child United, помогающей беспризорным несовершеннолетним. Соучредитель и директор организации Джон Роу в канун чемпионата привез в Катар без малого 30 команд детей из неблагополучной среды - для участия в международном турнире для беспризорников.

Майкл Таскер, подросток из Великобритании, говорит, что для него футбол - способ уйти от проблем. "Думаю, что когда в жизни что-то идет не так, это - хороший способ вырваться, - отмечает он.

Дженифер Мена, футболистка из Колумбии, признается: "Я столько ждала, когда же настанет этот момент, когда мы сможем доказать свои способности, продемонстрировать миру, что и наш голос имеет значение".

Добраться до Катара для многих было непросто, основной проблемой стали сложности с удостоверениями личности. Брук Рид из Фонда Катара, который и проводит чемпионат для детей, рассказывает: "Ребята часто не имеют доступа к тому, что им необходимо для улучшения жизни, идет ли речь об образовании, о праве на удостоверение личности. В группе из Бангладеш, например, у троих не было не доступа к свидетельствам о рождении и, соответственно, паспортам. Правовая структура их страны не предусматривает оформление бумаг для людей, которые живут на улице и не знают своих родителей. Но благодаря усилиям НПО на месте 1,5 миллиона молодых бангладешцев оформили документы".

Дети улицы получили всестороннюю поддержку в Катаре. Euronews

Игрой на поле чемпионат для детей не ограничился. В формате, близком к ООН, команды провели конгресс для обсуждения проблем молодых, живущих на улицах. Ребята выяснили, насколько схожи проблемы беспризорников из разных стран.

"Мы убеждены, что ни один ребенок не должен жить и работать на улице. Мы хотим дать всем детям будущее, свободное от страха, насилия, жестокого обращения, - говорит Джон Роу. Он вспоминает как в 2010 году, работая волонтером в ЮАР, познакомился с мальчиком Андиле, который с раннего детства жил на улице. "Мы играли с ним в футбол. После этого Андиле заметил "Когда люди видят меня на улице, они говорят, что я беспризорник, когда они видят, как я играю в футбол, то говорят: "О, мы одинаковы!" И тогда мы поняли, что футбол может помочь изменить отношение общества к таким, как Андиле. Изменив представление о беспризорных детях, мы сможем начать менять отношение к ним", - рассказывает Роу.