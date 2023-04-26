Зеленский провёл "долгий и содержательный" разговор с Си Цзиньпином

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Владимир Зеленский и Си Цзиньпин впервые созвонились с начала широкомасштабного российского вторжения.

"У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с председателем Си Цзиньпином. Я верю, что этот разговор, а также назначение посла Украины в Китае придадут мощный импульс развитию наших двусторонних отношений", – написал Зеленский на своей странице в Twitter.

По информации китайских СМИ Global Times и CCTV, Си заявил, что направит делегацию в Украину для поиска "политического урегулирования" кризиса, добавив, что "Китай всегда был на стороне мира", а "диалог и переговоры – единственный выход из конфликта".

Офис президента Украины опубликовал указ о назначении посла в Китае, им стал Павел Рябикин, уволенный в марте с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Предыдущий глава дипмиссии Сергей Камышев умер 14 февраля 2022 года, с того времени нового посла не назначали.

Несмотря на то, что Китай настаивает на сохранении нейтральной позиции в конфликте, Си не разговаривал с Зеленским с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, но несколько раз общался с главой Кремля.

Комментируя новость о телефонном разговоре между Киевом и Пекином, представитель российского МИД в очередной раз обвинила украинские власти в "заматывании мирных инициатив".

В Елисейском дворце заявили, Франция "поощряет любой диалог", который может "способствовать разрешению конфликта" в Украине "в соответствии с фундаментальными интересами" Киева и "международным правом", а также напомнили, что именно в ходе визита Эммануэля Макрона в Китай Си Цзиньпин пообещал провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским.