Послы стран ЕС в ООН осудили действия России в Украине, и назвали ее позицию циничной

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг резкой критике действия России, которая вторглась в Украину и продолжает вести против нее войну. Заявление Гутерриша прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, в котором по ротации сейчас председательствует Россия.

Антониу Гутерриш, генсекретарь ООН: "Напряженность между ведущими державами достигла исторического максимума. Таким образом, есть риски возникновения конфликта в результате неправильных действий или просчетов. Вторжение России в Украину, в нарушение Устава ООН и международного права, причиняет огромные страдания и разрушения стране и ее народу, и усугубляет глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19".

Глава российского МИД в свою очередь снова выступил с критикой стран Запада.

Сергей Лавров, глава МИД России:"Мир вновь, как и в годы "холодной войны", подошел к опасной, а может быть еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя. Все это в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны".

Послы стран Европейского Союза в ООН осудили действия России в Украине, и назвали позицию Кремля назвали циничной.

"Организуя сегодня дебаты Совбезе ООН Россия пытается изобразить себя защитником устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть более далеким от истины. Это цинично. Мы все знаем, что пока Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд, куда ни посмотри, Россия все презирает", — сказал Скуг.

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности и обладает правом вето. Поэтому принимать какие-либо решения, осуждающие действия России, Совбезу бывает непросто.