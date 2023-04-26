Украина: последствия удара по Купянску, ЧВК "Вагнер" ищет новых бойцов

Euronews

Российская ракета, уничтожившая краеведческий музей в городе Купянск Харьковской области, унесла жизни двух человек: директора и его заместителя, которые находились внутри.

В результате атаки было повреждено несколько других зданий, шесть человек получили ранения.

Власти утверждают, что в районе поражения не было военных объектов, и повезло, что не было других жертв.

Здесь вообще нет ничего военного, это чисто гражданский объект, где всегда много людей. К счастью, сегодня не было доставки гуманитарной помощи, поэтому не было (других) пострадавших, не было людей на автобусной остановке, поэтому мы ограничились тем количеством раненых, которое нам известно на данный момент Андрей Канашевич глава Купянской военной администрации

Купянск, который в последние месяцы стал ареной боевых действий, во вторник утром подвергся обстрелу несколькими российскими ракетами С-300, включая ту, которая уничтожила музей.

Минобороны России подтвердило работу авиации на этом направлении, но не в самом городе.

Важную роль в действиях России в Украине играет ЧВК "Вагнер", которая сейчас ищет новых добровольцев для участия в войне.

В опубликованном видеоролике руководитель группы Евгений Пригожин посещает тренировочный лагерь и призывает больше молодых людей вступить в ряды его бойцов.

Ранее Пригожин критиковал Министерство обороны России за отсутствие результатов на фронте.