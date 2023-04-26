Украина: последствия удара по Купянску, ЧВК "Вагнер" ищет новых бойцов

Российская ракета, уничтожившая краеведческий музей в городе Купянск Харьковской области, унесла жизни двух человек: директора и его заместителя, которые находились внутри.
В результате атаки было повреждено несколько других зданий, шесть человек получили ранения.
Власти утверждают, что в районе поражения не было военных объектов, и повезло, что не было других жертв.
Купянск, который в последние месяцы стал ареной боевых действий, во вторник утром подвергся обстрелу несколькими российскими ракетами С-300, включая ту, которая уничтожила музей.
Минобороны России подтвердило работу авиации на этом направлении, но не в самом городе.
Важную роль в действиях России в Украине играет ЧВК "Вагнер", которая сейчас ищет новых добровольцев для участия в войне.
В опубликованном видеоролике руководитель группы Евгений Пригожин посещает тренировочный лагерь и призывает больше молодых людей вступить в ряды его бойцов.
Ранее Пригожин критиковал Министерство обороны России за отсутствие результатов на фронте.