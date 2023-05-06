ВВС Украины сбили "Кинжал"

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Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" сбита над Киевом с помощью недавно полученных американских систем ПВО Patriot.Об этом сообщили ВВС Украины.

ВВС Украины заявили, что сбили российскую гиперзвуковую ракету над Киевом с помощью недавно полученных американских систем ПВО Patriot. Это первый известный случай, когда украинской стороне удалось перехватить одну из самых современных российских ракет и впервые она использовала Patriot

Командующий ВВС Украины Николай Олещук сообщил на своём Telegram-канале, что баллистическая ракета типа "Кинжал" была перехвачена в ходе ночной атаки на украинскую столицу 4 мая. Он также добавил, что ракета была запущена самолетом МиГ-31К с территории России.

"Кинжал" — одно из новейших и наиболее совершенных вооружений армии РФ. Российские военные говорят, что эта баллистическая ракета воздушного базирования может поражать цель на расстоянии до 2000 километров и летит со скоростью, дсятикратно превышающей скорость звука, что затрудняет её перехват

Украина также обвинила Россию в применении в Бахмуте запрещённых для использования в населённых пунктах фосфорных снарядов. Эта информация из независимых источников не подтверждена.

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