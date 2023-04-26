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Украина

На оккупированном юге Украины ждут контрнаступления – аналитики

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Российские войска патрулируют Каховскую ГЭС, архивное фото.
Российские войска патрулируют Каховскую ГЭС, архивное фото.   -  Авторское право  AP Photo, File
 Oleksandra Vakulina

Военные сводки представила обозреватель Euronews Саша Вакулина:

"Украинские чиновники утверждают, что в некоторых населённых пунктах в оккупированной части Запорожской области проводятся эвакуационные мероприятия.

На прошлой неделе официальные лица заявили, что назначенные Россией власти Энергодара планируют в начале мая организовать вывоз детей.

Российские "военкоры" непрерывно пишут о возможном контрнаступлении ВСУ вдоль линии фронта на Запорожье, которое может состояться в ближайшие недели. 

В вашингтонском Институте изучения войны (ISW) пересказывают сообщения связанных с Кремлём блогеров о том, что украинцы сосредоточили силы в Запорожской области и готовятся нанести удары в направлении:

Орехова в 50 км к юго-востоку от областного центра,

– села Работино в 14 км к югу от Орехова,

– села Очеретоватое в 29 км к юго-востоку от Орехова.

Владимир Рогов, представитель оккупационной администрации на подконтрольной Москве территории региона, заявил, что ВСУ перебрасывают бригады к Гуляйполю и активно разворачивают технику вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

По словам Рогова, на которого ссылается ISW, ВСУ могут попытаться пересечь Каховское водохранилище и взять Энергодар, где находится ЗАЭС, а также выйти к Азовскому морю в случае успешного контрнаступления. 

При этом кремлёвские "военкоры" категорически отрицают, что украинцам удалось закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.  

Российские блогеры стали "накачивать" информационное пространство заявлениями российских военных, утверждающих, что ВСУ не зашли на левый берег Днепра, и что ситуация находится под контролем".

Дополнительные источники • Перевод: Alexander Kazakevich

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