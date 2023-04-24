Более 1 000 граждан ЕС эвакуированы из Судана

Сразу несколько европейских стран отправили военные самолеты для эвакуации своих граждан в Судан. По словам главы европейского внешнеполитического ведомства, более тысячи человек вывезены из зоны военных действий.

Жозеп Боррель сообщил, что спасательная операция прошла успешно. Люди были переправлены в соседние страны, а затем их доставили в конечные пункты назначения в Европе

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского Cоюза:

— Я хочу поблагодарить за совместные усилия многие страны, которые вывезли своих граждан, а также всех тех граждан, которых они смогли принять.Это была успешная операция, но сложная. Я связался с двумя генералами, воюющими в Судане, и в настоящее время перемирие прекращено. Мы должны продолжать добиваться политического урегулирования.

Иностранные граждане и суданцы переправлялись через границу в Египет на автобусах или добирались до Порт-Судана, чтобы покинуть страну морским путем.

Жозеп Боррель высказал опасения, что конфликт в такой густонаселенной стране, как Судан, станет потрясением для всей Африки.