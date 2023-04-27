Фейки о боях в Судане: фотошоп и Крымский мост

В то время как в Судане продолжаются смертоносные боестолкновения, а иностранных граждан вывозят из зоны конфликта, в соцсетях распространяются разрозненные недостоверные изображения, сеющие панику.

Мы обратили внимание на две фотографии, якобы имеющие отношения к текущей ситуации в Судане, которыми активно делятся пользователи Твиттера.

На первой запечатлён горящий мост, а на второй – пылающее здание. В обоих случаях авторы публикаций утверждают, что снимки были сделаны недавно.

Бои в Судане начались 15 апреля на фоне противостояния между двумя генералами, организовавшими военный переворот в 2021 году, которые с тех пор борются за власть.

Армия под командованием Абделя-Фаттаха аль-Бурхана вступила в конфликт с мощным формированием RSF, которое возглавляет второе лицо режима – Мохаммед Хамдан Дагло. Военачальники разошлись во мнениях по поводу того, как должна проходить интеграция RSF в регулярную армию Судана.

Это было ключевым условием окончательного соглашения, направленного на возобновление "демократических преобразований" в стране.

В результате тяжёлых боёв погибли сотни человек, но, как бы то ни было, ни одна из этих фотографий не имеет отношения к разворачивающемуся в Судане кризису.

Благодаря методу "обратного" поиска изображений (reverse image search), мы установили, что первую фотографию сделало агентство "Франс-Пресс" в октябре 2022 года. На ней запечатлены последствия взрыва на Крымском мосту, который привёл к частичному обрушению объекта.

Что касается фото с горящим зданием, в описании AFP говорится, что это отель Corinthia в Хартуме, который также называют "Бурдж аль-Фатех". Похожее изображение – без пламени и дыма – было опубликовано в Твиттере в 2013 году. Если присмотреться к снимку, становится ясно, что это имитация взрыва, снимок был отфотошоплен.

Представитель отеля подтвердил AFP, что фотография была изменена цифровым способом.

Несколько дней назад в Твиттере фейковый аккаунт с синей галочкой, который выдавал себя за представителей группировки RSF, разместил сообщение о гибели её лидера в ходе боевых действий.

Многие поверили ложной публикации. Недовольные пользователи платформы раскритиковали Илона Маска за новую политику модерации контента, которая, по их мнению, приводит к путанице и распространению дезинформации.