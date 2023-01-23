США ждут, что Сербия присоединится к антироссийским санкциям

Международное сообщество ожидает от Сербии и Косова быстрых и решительных шагов после состоявшегося в конце прошлой недели визита посланников ЕС и США в регион. Он прошел на фоне нового всплеска напряженности между косоварами и сербами.

Администрация США готова предложить Сербии экономическую и дипломатическую поддержку, в том числе в споре с Косовом, если Белград станет более сговорчивым с Западом в отношении России.

Габриэль Эскобар, эмиссар США в регионе: "Сербии предстоит сделать важный выбор. В Белграде могут сигнализировать об этом, если захотят, санкциями (против России). Сейчас я думаю, что они должны ввести санкции, как и во всей Европе, исходя из того, что происходит в Украине. Но выбор должнs сделать сербы. Я просто полагаю, что вне европейского мейнстрима, Сербия выглядит не лучшим образом".

Полноценное участие Сербии вместе с Западом в украинском кризисе может способствовать тому, что Вашингтон и Брюссель попросят Косово предпринять шаги, отвечающие требованиям Белграда в отношении прав сербов, проживающих на севере Косова.

Передали США и прямое послание Евросоюзу.

Габриэль Эскобар, эмиссар США в регионе: "Я бы хотел видеть Западные Балканы в составе ЕС, и их стремление к полной интеграции в Евросоюз в разумные сроки. Я не имею в виду 20 лет, я имею в виду гораздо более ранний срок".

Обстановка в регионе резко обострилась в начале декабря из-за решения косовского руководства запретить сербские автомобильные номера. К границе с одной стороны были стянуты сербские войска, а с другой — косовская полиция и силы НАТО KFOR. Ситуация стабилизировалась в конце года после разбора баррикад и гарантий безопасности со стороны ЕС и США.