Сербия: шопинг во время кризиса

В предыдущие годы праздничная подсветка в Белграде зажигалась уже в октябре, однако в нынешнем она появились лишь за две недели до Нового года.

Новогодние огни будут радовать горожан и гостей сербской столицы только один месяц и только в центре города. На главной улице Белграда царит праздничная атмосфера, сопровождаемая рождественскими распродажами. Несмотря на глобальный кризис, можно сказать, что тут не слишком экономят.

В последние несколько месяцев цены в Сербии выросли как никогда ранее. Платежеспособность населения невелика. Согласно рекомендациям экономистов, сейчас не время брать кредиты или покупать недвижимость.

"По нескольким причинам необходимо сократить потребление и хорошенько думать прежде, чем что-либо покупать. Сейчас не время тратить, сейчас время экономить. Умный человек, как говорится, экономит деньги, когда они у него есть, хотя сербы не всегда следуют этой пословице", - говорит экономист Любодраг Савич.

В Сербии всегда широко отмечают наступление Нового года. Потратить на празднование, согласно опросам, жители страны готовы от 30 до 400 евро. Во всех ресторанах обязательно звучит живая музыка.

"Почти все места зарезервированы. У нас будут гости из разных стран. Тут даже не обязательно знать много иностранных языков, потому что людям нравится наша музыка, обслуживание и, конечно, наша кухня", - рассказывает Милица Петкович из ресторана "Три шляпы".

Для тех, у кого нет денег на празднование Нового года в ресторане, власти Белграда организовали торжества на открытом воздухе: на двух городских площадках будут выступать известные певцы и диджеи.

Для сербов нет ничего необычного в том, чтобы праздновать в трудные времена. На улицах и площадях с музыкой здесь праздновали даже во время самых серьезных кризисов, не только во время санкций 90-х годов, но и когда падали бомбы.