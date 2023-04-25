Дональд Трамп обвиняется в изнасиловании

И вновь Дональд Трамп оказался в центре судебного разбирательства. В Нью-Йорке начинается рассмотрение гражданского иска, в рамках которого его обвиняют в изнасиловании.
Дело было возбуждено по заявлению журналистки Э. Джин Кэрролл, которая утверждает, что в 1990-х годах бывший президент изнасиловал ее в раздевалке магазина.
По ее словам, после того, как она столкнулась с будущим президентом в манхэттенском Bergdorf Goodman, он пригласил ее пройтись с ним по магазинам в поисках подарка в виде женского нижнего белья, после чего они стали дразнить друг друга, примеряя одежду. Кэрролл утверждает, что в итоге они остались вдвоем в примерочной, где Трамп прижал ее к стене и изнасиловал, пока она не отбилась от него и не убежала.
С тех пор, как Кэрролл впервые выдвинула свои обвинения в мемуарах, опубликованных в 2019 году. Трамп решительно отрицает, что изнасилование когда-либо имело место и что он вообще знал Кэрролл, которая долгое время была обозревателем журнала Elle.
Бывший президент назвал Кэрролл "чокнутой" и "психически больной" и отрицает выдвинутые обвинения.
В рамках гражданского дела, даже если суд признает его виновным, он не сядет в тюрьму. Однако всё это может нанести ему политический ущерб.