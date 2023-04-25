Дональд Трамп обвиняется в изнасиловании

И вновь Дональд Трамп оказался в центре судебного разбирательства. В Нью-Йорке начинается рассмотрение гражданского иска, в рамках которого его обвиняют в изнасиловании.

Дело было возбуждено по заявлению журналистки Э. Джин Кэрролл, которая утверждает, что в 1990-х годах бывший президент изнасиловал ее в раздевалке магазина.

Ожидается, что Кэрролл даст показания о случайной встрече с Трампом в конце 1995 или начале 1996 года, которая, по ее словам, переросла в насилие

По ее словам, после того, как она столкнулась с будущим президентом в манхэттенском Bergdorf Goodman, он пригласил ее пройтись с ним по магазинам в поисках подарка в виде женского нижнего белья, после чего они стали дразнить друг друга, примеряя одежду. Кэрролл утверждает, что в итоге они остались вдвоем в примерочной, где Трамп прижал ее к стене и изнасиловал, пока она не отбилась от него и не убежала.

С тех пор, как Кэрролл впервые выдвинула свои обвинения в мемуарах, опубликованных в 2019 году. Трамп решительно отрицает, что изнасилование когда-либо имело место и что он вообще знал Кэрролл, которая долгое время была обозревателем журнала Elle.

Дональд Трамп утверждает, что она сфабриковала заявление об изнасиловании, чтобы повысить продажи своей книги

Бывший президент назвал Кэрролл "чокнутой" и "психически больной" и отрицает выдвинутые обвинения.

В рамках гражданского дела, даже если суд признает его виновным, он не сядет в тюрьму. Однако всё это может нанести ему политический ущерб.