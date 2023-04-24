Зеленский: "Каждый день спокойствия в тылу добывается нашими воинами в жестоких боях"

Euronews

По традиции в первое воскресенье после православной Пасхи украинские семьи посетили могилы близких и отдали дань уважения тем, кто погиб в войне против России.

В Кривом Роге многие, кто пришел навестить своих родственников, также посетили новый участок центрального кладбища.

Здесь похоронены украинские солдаты, погибшие с момента начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года.

Люди ходили среди свежевырытых могил и часто узнавали знакомых молодых людей.

День памяти в Украине обычно отмечается на неделе после Пасхи. Мы вспоминаем своих родственников, но раньше вспоминали дедушек и бабушек, тех, кто уже прожил свою жизнь, но в нынешнем году этот день необычный, потому что за последний год мы похоронили много наших друзей и знакомых Татьяна Платина жительница Кривого Рога

Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил украинских военных за стойкость на линии фронта, приносящую "относительное спокойствие" на остальную часть страны.

Важно понимать, что в каждом из наших городов, в каждом селе, везде, где сейчас более или менее спокойно... Везде, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день, каждый день такого спокойствия в тыловых районах добывается нашими воинами в жестоких боях на фронте, в ежедневных боях Владимир Зеленский президент Украины

В то же время под Харьковом тренировку провела штурмовая бригада "Спартан".

В феврале МВД Украины объявило о создании нескольких новых вооруженных формирований под управлением Национальной гвардии, полиции и пограничных сил. Заявки подали более 23 000 добровольцев.

Их целью будет освобождение регионов, которые сейчас находятся под оккупацией России, включая Крым.