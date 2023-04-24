Зеленский: "Каждый день спокойствия в тылу добывается нашими воинами в жестоких боях"

По традиции в первое воскресенье после православной Пасхи украинские семьи посетили могилы близких и отдали дань уважения тем, кто погиб в войне против России.
В Кривом Роге многие, кто пришел навестить своих родственников, также посетили новый участок центрального кладбища.
Здесь похоронены украинские солдаты, погибшие с момента начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года.
Люди ходили среди свежевырытых могил и часто узнавали знакомых молодых людей.
Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил украинских военных за стойкость на линии фронта, приносящую "относительное спокойствие" на остальную часть страны.
В то же время под Харьковом тренировку провела штурмовая бригада "Спартан".
В феврале МВД Украины объявило о создании нескольких новых вооруженных формирований под управлением Национальной гвардии, полиции и пограничных сил. Заявки подали более 23 000 добровольцев.
Их целью будет освобождение регионов, которые сейчас находятся под оккупацией России, включая Крым.