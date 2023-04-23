ISW: украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области

Euronews

В Украине самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Об этом сообщил штаб ВСУ.

В минобороны России заявили, что штурмовые отряды заняли еще три квартала в западной части города. По словам официального представителя российского оборонного ведомства, воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку штурмовым отрядам.

Тем временем Институт изучения войны утверждает, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Аналитики института заявили, что российские "военкоры" предоставили достаточно географически привязанных видеоматериалов и текстовых сообщений, подтверждающих это.

"Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (7 км к юго-западу от Херсона) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона). Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре к северу от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста", – говорится в отчете ISW.

В институте отметили, что 20 и 22 апреля российские "военкоры" утверждали, что украинские силы удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области уже несколько недель, установили стабильные линии снабжения к этим позициям и регулярно осуществляют вылазки, что указывает на отсутствие российского контроля над этим районом.

В ISW отметили, что впервые с начала российской оккупации признают территорию на восточном берегу Днепра Херсонщины контролируемой Украиной, поскольку только сейчас получили надежные геолокационные изображения украинских позиций на восточном берегу, а также российские сообщения из разных источников о длительном украинском присутствии на этом участке.

Украина просит больше оружия

Украина, как сообщается, готовит новые бригады и части, чтобы вернуть себе инициативу на фронте, и просит союзников об усилении военной поддержки. Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник призвал партнеров выделять 1% своего ВВП на поставку оружия Киеву.

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский объявил о вступлении в силу новых санкций против более чем трехсот российских компаний, которые, по его словам, инвестируют и поддерживают агрессию Москвы.