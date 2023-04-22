Эвакуация в Белгороде и высылка дипломатов

Euronews

В Белгороде жители нескольких домов возвращаются в свои квартиры после того, как была объявлена эвакуация: в жилом районе нашли неразорвавшуюся авиабомбу. Предположительно — но официально не подтверждено — что она «нештатно сошла» с того же самолёта, что и предыдущая, вызвавшая в пятницу мощный взрыв в центре города. Вторую бомбу сапёры вывезли на полигон и взорвали там.

В субботу Россия и Германия провели взаимную высылку дипломатов. По данным СМИ, речь может идти о «более чем 20» и даже более чем 30 представителях дипкорпуса с обеих сторон.

Ранее глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявляла, что российские дипломаты в Берлине могли использовать свой статус для вербовки информаторов в различных государственных и деловых структурах Германии.