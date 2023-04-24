Украинское контрнаступление: когда и где

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Украинские военные с конца прошлого года говорят о планах масштабного контрнаступления.

Попавшие в сеть документы Пентагона, если им верить, указывали, что его начало было запланировано на 30 апреля. В конце марта президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ВСУ пока вовсе не готовы к масштабным операциям. А премьер-министр Денис Шмыгаль в середине апреля указывал, что контрнаступления можно ожидать летом.

Когда начнётся операция?

Западные эксперты больше склоняются к позиции премьер-министра: конец осени, а то и начало лета.

Роберт Каллум, преподаватель, Королевский колледж Лондона:

«Украинцам нужны хорошие погодные условия, чтобы они могли проводить наступательные маневренные операции. Им также необходимо завершить формирование своих сил. Но также они будут пытаться опередить российские попытки окопаться и укрепить свои позиции. Они не хотят давать русским слишком много времени на восстановление после их собственных, в основном, неудачных наступательных операций. И я думаю, что окно возможностей откроется в течение следующих одного-двух месяцев. То есть апрель, май, начало июня».

Но ещё до этого, вне всяких сомнений, ВСУ будут проводить разведку боем и операции ограниченного масштаба, чтобы выявить слабые места в российской обороне.

Возможные планы Киева

Украинские политики и военные заявляют, что конечной задачей должно стать освобождение всей территории Украины — включая аннексированный Крым и территорию сепаратистских республик на востоке страны. Но в рамках одной операции в ближайшее время сделать это вряд ли получится.

Возможные общие направления украинского контрнаступления Euronews

Запорожье

Самой очевидной целью украинского контрнаступления, по мнению экспертов, может стать удар в направлении Азовского моря, в Запорожской области, примерно в районе Мелитополя. Это могло бы разделить оккупированные территории надвое, перерезать сухопутные пути в Крым и Херсонскую область, дать артиллерии возможность обстреливать Крымский полуостров, базу флота в Севастополе и Крымский мост. Именно этот сценарий чаще всего обсуждают и политики, и военные, и эксперты.

Но здесь проблема для Киева в том, что это направление удара очевидно и для Москвы. Неоднократно сообщалось о том, что российские войска серьёзно укрепляют позиции в Запорожской области.

Густав Грессель, политолог, Европейский совет по международным делам:

«Проблема заключается в наличии достаточных сил, потому что у наступающих будут два открытых фланга, один на западе в направлении Крыма, другой на востоке в направлении Донбасса, и необходимо будет прикрыть оба фланга от российских контратак. Чем глубже они продвигаются, тем больше сил им потребуется, чтобы просто прикрыть фланги, и это может замедлить их продвижение, а также поглотит значительное количество сил. Необходим прорыв как минимум на 100 километров в глубину. Такой прорыв возможен. Но получится ли дойти до Азовского моря, пока неясно».

Более реалистичной задачей для Киева эксперты считают продвижение в районе Мелитополя километров на 30 — чтобы российские пути снабжения оказались в зоне действия украинской артиллерии.

ВСУ рассчитывают на последние поставки западной тяжёлой техники. На фото — «Леопард 2» Бундесвера Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Фланги: Херсон и Луганск

Визит Владимира Путина в оккупированные районы Херсонской и Луганской областей, о котором было объявлено 18 апреля, многие эксперты также связывают с подготовкой обороны на этих направлениях — флангах российской группировки.

В случае наступления на этих направлениях Киеву придётся меньше заботиться об обеспечении флангов, но в каждом случае есть и недостатки.

В Луганской области направлением украинских ударов могут стать Кременная, Сватово, Северодонецк и Лисичанск: в этом районе бои с переменным успехом идут уже долгое время. Однако местность там лесистая и пересечённая. Тяжёлую западную технику в этих условиях будет затруднительно использовать.

Наступление в Херсонской области может стать для украинских войск кратчайшим путём к Крыму. Но для этого придётся форсировать Днепр. Самым сложным, по мнению экспертов, окажется не сама операция по формированию, а необходимость сохранить и удержать переправы и мосты — которые, несомненно, станут важнейшей целью для российской авиации и тактических ракет. Российские удары по ним могут отрезать и изолировать наступающую украинскую группировку.

Превосходство в воздухе и в артиллерии

В теории, одним из важных факторов успешных наступательных действий должно быть превосходство в воздухе: для нанесения ударов, защиты собственных войск и растягивающихся, по мере продвижения вперёд, линий снабжения наступающей группировки.

Киев неоднократно говорил о нехватке как боевых самолётов, так и средств ПВО. Если верить тем же оказавшимся в сети документам Пентагона, у Украины уже в мае закончатся ракеты к «советским» комплексам ПВО большой и средней дальности — это если использовать их нынешними темпами, даже без учёта возможного наступления.

Но это касается защиты от российских ударов по городам; для фронта, по мнению экспертов, это не настолько серьёзная проблема.

Густав Грессель, политолог, Европейский совет по международным делам:

«Да, у них нет превосходства в воздухе, что, конечно, не идеально. Но с другой стороны, большая часть их разведывательных операций проводится не самолетами, а дешёвыми беспилотниками. Большинство ударных задач тоже выполняют не самолёты, как в НАТО, а артиллерия, как и в российской армии».

Роберт Каллум, преподаватель, Королевский колледж Лондона:

«В этой войне артиллерию применяют чрезвычайно интенсивно. Обе стороны использовали артиллерию и артиллерийские боеприпасы в огромных количествах, как в атаке, так и в обороне. Поэтому ещё одна проблема, которую им предстоит преодолеть, это поставки артиллерийских боеприпасов, которые являются ключевым фактором успеха в этой войне».

ВСУ высоко оценили немецкие самоходные зенитки «Гепард», но их производство прекратилось в прошлом десятилетии Marcus Brandt/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Всё же нехватка средств ПВО «переднего края» может существенно уменьшить шансы ВСУ, если российская армия будет широко применять авиацию для противодействия украинскому наступлению, и здесь Запад не сможет оказать существенную поддержку.

Густав Грессель, политолог, Европейский совет по международным делам:

«Большинство систем ПВО, которые получает Украина, идеально подходят для защиты таких объектов как города или авиабазы. Проблема в том, что в Европе очень мало мобильных наземных систем ПВО для защиты собственных войск, потому что НАТО обычно действует в условиях собственного превосходства в воздухе. Так что проблема с западными поставками Киеву заключается в том, что Украине сейчас требуется то, чего у нас почти нет».

Разведка

Зато в том, что касается разведки, у Киева есть преимущество — доступ к информации США и НАТО (равно как и к сведениям от партизан на оккупированных территориях). Но здесь негативным для Киева фактором может оказаться утечка секретных документов Пентагона.

Густав Грессель, политолог, Европейский совет по международным делам:

«Плохо (с американской точки зрения) то, что русские теперь знают, насколько глубоко и с помощью каких средств американские спецслужбы могут заглянуть в российское планирование и российскую структуру командования и управления. Русские теперь могут сменить, например, свои коды или шифрование, чтобы это предотвратить. Если это произойдет, и западная разведка в период контрнаступления окажется менее точной, чем раньше, это будет плохо для украинцев».

Действия России

Что Россия может противопоставить украинскому наступлению?

По данным западной разведки, Россия укрепляет практически всю линию фронта на украинской территории, около 800 км. Эти полосы, по данным СМИ, представляют из себя несколько линий противотанковых рвов, траншей, колючей проволоки, надолб и разного рода укреплённых огневых точек.

Качество исполнения этих заграждений вызывает вопросы у западных экспертов; тем не менее, и в таком виде они станут серьёзным препятствием для наступающих, если у них не будет достаточной артиллерийской и инженерной поддержки.

Как уже было указано выше, для развития глубоких прорывов Киеву понадобится множество сил для обеспечения флангов; эти силы будут неизбежно переброшены с других направлений, чем может воспользоваться российская армия для нанесения контрударов в ослабленных районах.

Российские оборонительные линии в Крыму AP/AP

Ядерная оборона

Кремль в последние месяцы всё чаще прибегает к ядерной риторике, а в конце марта принято решение разместить российское ЯО на территории Беларуси.

Решится ли Кремль на использование ядерного оружия, если украинское наступление будет развиваться успешно?

Густав Грессель, политолог, Европейский совет по международным делам:

«Я думаю, что Путин обязательно подумает дважды или трижды. Я, честно говоря, не верю, что он это сделает для обороны какого-то отдельного региона — может быть, кроме Крыма — потому что цена очень высока, а реальный эффект сомнителен».

Принесёт ли наступление решительный результат?

Украинские политики периодически заявляют о том, что решительные контрнаступления весной и летом могут привести к завершению войны до конца года. Западные эксперты очень осторожно высказываются по этому поводу, отдавая должное высокому боевому духу украинцев.

Роберт Каллум, преподаватель, Королевский колледж Лондона:

«Если украинцы добьются значительных успехов, они смогут заставить русских сесть за стол переговоров и, возможно, добиться каких-то уступок, особенно если Крым окажется под угрозой. Путин очень не хочет потерять Крым, потому что это символ успеха его режима.

Если украинцы не добьются больших успехов, то они столкнутся с возросшим давлением со стороны своих союзников, которые почти исчерпали возможности предоставлять помощь и снаряжение. И поэтому на Украину, вероятно, будет оказано давление, чтобы тем или иным образом достичь прекращения огня на условиях статус-кво».