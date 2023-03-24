Сырский: контрнаступление начнется скоро

Лидер группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что Украина имеет резерв в 200 000 военнослужащих, сосредоточенных для наступления по всей восточной линии фронта.

Институт изучения войны ISW пишет: "преувеличенные заявления Пригожина о непосредственной угрозе российским силам, вероятно, являются попыткой получить больше боеприпасов и подкреплений от Минобороны России, чтобы спасти свои силы в Бахмуте".

Пригожин опроверг утверждения Кремля о том, что Россия воюет с НАТО на Украине, и задался вопросом, действительно ли в Украине есть нацисты, как постоянно утверждает Кремль.

Пригожин заявил, что Россия воюет «исключительно с украинцами» и некоторыми, как он назвал, «русофобскими» наемниками, которые добровольно поддерживают Украину, но не само НАТО.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что подразделения группы "Вагнера" остаются основной российской силой, действующей на бахмутском направлении, и что они еще не утратили своих наступательных возможностей.

Сырский отметил, что несмотря на то, что силы "Вагнера" все еще имеют численное преимущество на передовой, украинские силы продолжают изматывать здесь наемников.

На авдеевском направлении российские силы продолжают формировать новые бригады из подразделений подконтрольной России так называемой сепаратистской Донецкой Народной Республики и мобилизованного личного состава.

Российские силы продолжали атаковать украинские позиции в районе Авдеевки. ISW цитирует российский источник, утверждающий, что пока рано говорить о попытках России создать котел вокруг Авдеевки и об оперативных успехах в этом районе.

Командующий сухопутными войсками Украины намекнул, что его войска вскоре начнут контрнаступление, выдержав жестокую зимнюю кампанию России.