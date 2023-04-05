Украинское контрнаступление: когда и где?

Российские силы продолжают готовиться к предполагаемому контрнаступлению украинских войск на южном направлении.

Генштаб Украины 4 апреля сообщил, что российские войска не вели наступательных операций на херсонском и запорожском направлениях, а скорее продолжали наращивать оборонительные возможности.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские силы перебросили тяжелую технику, боевые машины пехоты и боеприпасы из тыла Мариуполя Донецкой области в направлении Розовки Запорожской области, 45 км к северо-западу от Мариуполя.

ISW ссылается на одного российского блогера, который разместил кадры с неустановленными датой и местом, якобы показывающие, как российские войска отражают атаку украинцев на запорожском направлении.

Украинские силы, вероятно, провели контратаку северо-восточнее Авдеевки.

Опубликованные кадры с геолокацией показывают, что украинские силы, вероятно, отбили позиции к северо-западу от Новоселовки, в 17 км к северо-востоку от Авдеевки и продвинулись вплотную к населённому пункту.

Неясно, удерживают ли эти позиции до сих пор украинские силы или они провели боевую разведку и затем покинули этот район.

Российский военный блогер 3 апреля заявил, что украинские силы готовятся к контратакам в районе Авдеевки после нескольких неудачных попыток наступления.

ISW заявляет, что Кремль продолжает попытки использовать ядерные угрозы для сдерживания предоставления западной военной помощи Украине в преддверии запланированного украинского контрнаступления.