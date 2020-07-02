"Экономика влияния": все решают соцсети

_ Авторитеты из мира соцсетей революционизируют маркетинг и сферу связей с общественностью. Сегодня они - неотъемлемое звено в стратегии по продвижению брендов. Мы вступили в эру нового коммерческого влияния, где тон задают лидеры мнений._

"Так называемый маркетинг влияния имеет больший охват, чем его традиционные аналоги. Возьмем телевизионный ролик, который крутят месяц, - предлагает Бассам Асеел из дубайской компании по подбору инфлюэнсеров для бизнеса NINE71. - Одновременно звезда соцсетей может написать пост на ту же тему. Охват аудитории в этом случае будет таким же, что и с телерекламой, только быстрее и за гораздо меньшие деньги. Мы рассматриванием показатель окупаемости инвестиций, так вот, по сравнению с традиционными маркетинговыми стратегиями в соцсетях он в 11 раз выше".

Ожидается, что международные бренды совокупно потратят почти 13,5 миллиардов евро на кампании влияния до конца 2022 года. Почти 80% заказчиков делают ставку на Instagram. Среди топ-истаграммеров есть люди с огромными аудиториями, но специалистов интересуют и те, у кого аудитория меньше, но подписчики более активны и последовательны. Помимо таких громких имен, как Ким Кардашьян, бренды все чаще ищут нишевые профили - кид-инфлюэнсеров, микро-инфлюэнсеров и так далее.

Роман Фурель из компании The secret society Dubai рассказывает: "Недавние исследования показывают, что самые лучшие результаты не всегда исходят от лидеров с самыми большими аудиториями. А все потому, что порой вовлеченность их подписчиков не так высока, как в случае с лидерами мнений меньшего масштаба".

Дубай - важнейший международный центр влияния, средний возраст населения - 33 года, молодые люди активно представлены в соцсетях.

Опросы показали: в ОАЭ мнение инфлюэнсера приводит к тому, что 72% респондентов покупают упомянутый продукт, почти столько же людей тестируют рекомендованную услугу, 57% отправляются по упомянутому в соцсетях маршруту.

Вансан Рейнс из регионального представительства Bulgari уточняет: "Эта аудитория очень завязана на технологиях, она действительно хорошо разбирается в цифровых решениях. Естественно, что наши маркетинговые и коммуникационные кампании используют этот потенциал по максимуму. Лидеры мнений в соцесетях и особенно в цифровой экосистеме, обеспечили видимость бренду, что очень важно".

На что бизнесмены обращают внимание, заключая контракт с о звездой соцсетей?

"Мы смотрим на совместимость человека с маркой, с ее ДНК, это крайне важный фактор, - подчеркивает Рейнс. - Выбирая партнера, мы ищем баланс между аудиторией (смотрим на потенциально возможное количество подписчиков), качеством платформы, где работает лидер мнений, и его личными качествами".

Свою марку тщательно выбирают и сами инфлюэнсеры.

Арабела Дахо рассказывает: "Я обычно работаю с брендами, которым доверяю. Когда доверие установлено, предпочитаю длительное сотрудничество. Я работаю только с компаниями, которые мне нравятся, не могу лгать аудитории".

Джесс Харди уточняет: "Я проверяю взаимоотношения фирмы с клиентами, учитываю этику компании, ее принципы".

В ОАЭ инфлюэнсерам теперь выдают лицензию на деятельность? Что это меняет?

"Это обеспечивает законность нашей работе, это очень позитивное решение для лидеров мнений в Дубае и во всем мире, - считает Харди. - Потому что четкие правила очень важны, с ними инфлюэнесеры могут открыто говорить, получают ли они вознаграждение за упоминание продукта или нет. Это в свою очередь защищает потребительские интересы подписчиков".

Инфлюэнесеры - это креативность и публичность, в 21 веке посты в соцсетях уверенно вытесняют рекламные щиты.