Перу: Алехандро Толедо присоединился к двум другим экс-президентам в тюрьме Лимы

Euronews

Экс-президент Перу Алехандро Толедо был доставлен в одну из тюрем Лимы, где он будет дожидаться суда. Там же содержатся другие два бывших лидера страны Педро Кастильо и Альберто Фухимори.

Ранее Толедо был экстрадирован из США на родину, где он проходит по делу о коррупции в период пребывания у власти.

Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. Власти обвиняют его в получении многомиллионных взяток от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на получение государственных контрактов и требуют приговорить его к 20,5 годам тюрьмы.

По запросу Лимы экс-президент был арестован в Калифорнии в 2019 году. В 2020-м его освободили под залог и поместили под домашний арест.

Толедо — один из четырех бывших президентом страны, проходящих по этому делу. Кроме него это Алан Гарсия (1985-1990, 2006-2011) и Ольянта Умала (2011-2016), Педро Кучински (2016-2018).

Толедо все обвинения отвергает. По словам адвокатов, бывший политик страдает от рака и "многочисленных болезней".