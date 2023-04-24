Забастовка в аэропорту Берлин-Бранденбург: все рейсы отменены

В связи с объявленной профсоюзом Ver-di предупредительной забастовкой сотрудников служб безопасности и пунктов контроля пассажиров все вылеты из аэропорта Берлин-Бранденбург аннулированы.

Профсоюз призвал приостановить работу до полуночи и требовать повышения выплат за ночные, выходные и праздничные рабочие смены.

Аналогичная забастовка прошла в понедельник в аэропорту Гамбурга. В результате треть запланированных рейсов была отменена

Несмотря на соглашение, достигнутое в прошлую субботу между Ver-di и Объединением работодателей, для всех 2,5 миллионов работников государственного сектора Германии, забастовка наземного персонала в немецких аэропортах продолжается.

Договор предусматривал ряд специальных и не облагаемых налогом выплат до февраля 2024 года с целью компенсации инфляции, а с марта - повышение заработной платы на 5,5%.

Профсоюз Ver-di призывает персонал аэропортов Германии продолжить забастовки.