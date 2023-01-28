Перу: протесты не стихают

Президент Перу Дина Болуарте призвала Конгресс перенести запланированную дату досрочных выборов с апреля 2024 года на декабрь 2023, поскольку протесты против её руководства, в результате которых погибли десятки человек, продолжаются.

Страна оказалась втянута в политический кризис, когда бывший президент Педро Кастильо был арестован после попытки распустить парламент и ввести новый указ. Требуя отставки Болуарте и новых выборов, сторонники Кастильо установили блокпосты на дорогах, что привело к нехватке продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости в южноамериканской стране.

Правительство заявило, что вскоре направит полицию и солдат для расчистки блокпостов.