Страны ЕС готовятся к возможной эвакуации своих граждан из Судана

Euronews

В столице Судана Хартуме, несмотря на объявленный армией и спецназом режим прекращения огня, ночью раздавались звуки стрельбы. Информационные агентства сообщают о столкновениях.

В пятницу Командующий армией Судана генерал Абдель Фаттах Бурхан пообещал, что военные одержат победу и обеспечат “безопасный переход огромной африканской нации к гражданскому правлению”.

За семь дней столкновений в Хартуме и других районах страны, по данным минздрава Судана, погибли более 600 человек и свыше 3500 получили ранения.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что приоритетом сейчас является эвакуация немецких граждан. Ее испанский коллега Хосе Мануль Альбарес сказал, что у Испании есть самолеты ВВС, готовые вылететь и забрать около 60 граждан королевства и еще около 20 человек из других стран Европы и Латинской Америки.

К возможной эвакуации сотрудников посольства в Судане готовятся и США. Власти Южной Кореи решили направить военный самолет на базу США в Джибути для подготовки к эвакуации соотечественников.