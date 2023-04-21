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Куба

Лавров на Кубе: "Каких-то особых отношений с США сейчас нет"

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Сергей Лавров на церемонии возложения венка к памятнику Хосе Марти с представителями кубинского МИД, Гавана, 20 апреля 2023 года.
Сергей Лавров на церемонии возложения венка к памятнику Хосе Марти с представителями кубинского МИД, Гавана, 20 апреля 2023 года.   -  Авторское право  Yamil Lage/POOL via AP
 Alexander Kazakevich

Москва будет с бóльшим вниманием относиться к Латинской Америке и Карибскому бассейну – об этом заявил глава российской дипломатии в Гаване в завершение своего турне по странам региона. 

На встрече со своим коллегой Бруно Родригесом Сергей Лавров поблагодарил кубинское руководство за "полное понимание" причин, которые, по мнению Кремля, привели к войне в Украине. 

При этом, по словам Лаврова, между Россией и США сейчас нет "каких-то особых отношений":

Мы только по необходимости обсуждаем проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств, ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, в качестве страны-хозяйки Организации Объединённых Наций.
Сергей Лавров
министр иностранных дел России

Российского министра также приняли лидер страны Мигель Диас-Канель и его предшественник Рауль Кастро.

В ходе визита Лавров назвал американское эмбарго, введённое после кубинской революции, "незаконным", а также раскритиковал ООН за то, что, как утверждается, организация не содействует снятию препятствий на экспорт зерна и удобрений из России в рамках Черноморской зерновой инициативы.

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