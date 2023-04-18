Вашингтон раскритиковал Лулу да Силву за "повторение российской и китайской пропаганды"

В Белом доме обвинили президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в повторении российской и китайской пропаганды, после того как бразильский лидер выразил мнение, что США и ЕС должны начать говорить о мире в Украине и заявил, что Вашингтон поощряет войну. Он также сообщил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров.

На этом фоне в столице Бразилии состоялись переговоры российской и бразильской делегаций во главе с министрами иностранных дел.

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра на вопрос журналистов о заявлениях Лулы да Силвы и Белого дома ответил:

"Не могу ничего сказать об этом, потому что я даже не слышал и не знаю, о чем идет речь. Могу только сказать, что Бразилия и Россия в этом году завершили 195 лет дипломатических отношений с послами-резидентами, и, короче говоря, это две страны, которые имеют общую историю".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил Бразилию за ее вклад в попытки урегулирования и заявил, что нужно учитывать интересы в сфере безопасности всех без исключения государств.

"Мы признательны бразильским друзьям за прекрасное понимание генезиса этой ситуации, признательны за стремление внести вклад в поиск путей ее урегулирования", — сказал глава российской дипломатии.

Лавров передал приглашение президента РФ Владимира Путина бразильскому лидеру посетить Россию.

МИД Украины, в свою очередь, пригласил президента Бразилии посетить страну, чтобы разобраться в сущности российской военной агрессии.