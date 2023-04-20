Россия и Никарагуа против "гегемонии Запада"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречи на Кубе, это последняя точка в турне главы российской дипломатии по странам Латинской Америки.

Накануне Лавров совершил короткую рабочую поездку в Никарагуа, где министра встречали президент Даниэль Ортега, а также его супруга и сын, занимающие высокие должности в правительстве.

По словам Лаврова, Россия и Никарагуа будут активно противодействовать попыткам Запада "утвердить свою гегемонию".

"Многополярность — это веление времени. Это объективный исторический процесс, остановить его невозможно. хотя коллективный Запад, сплотившийся под зонтиком американской так называемой исключительности, пытается это сделать", — заявил Сергей Лавров.

Для Никарагуа Россия является важным союзником, речь идет о поставках пшеницы и транспортных средства, а также вакцины Sputnik от коронавируса.

В ходе пресс-конференции Лавров и Ортега попытались преуменьшить влияние санкций США на должностных лиц своих двух стран.